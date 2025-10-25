Sorpresivo corte de luz afectó a sectores del norte de Quito este sábado 25 de octubre de 2025

Un sorpresivo corte de luz se registró este sábado 25 de octubre de 2025 en varios sectores del norte de Quito. La Empresa Eléctrica de Quito informó que el personal de la entirdad se encuentra en el sector de la subestación Olímpico, realizan trabajos para restablecer el servicio eléctrico en el menor tiempo posible.

Los sectores efectados por el corte son Bellavista, Ignacio Bosano, González Suárez, Calle Quiteño Libre, Capilla del Hombre y sus alrededores. La falta de fluido eléctrico afectó la circulación vehicular en el norte de la capital.