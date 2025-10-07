Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Quito

Centro y norte de Quito sin luz por fuertes lluvias la tarde de este martes 7 de octubre

Una fuerte lluvia y tormenta eléctrica sorprendió a Quito la tarde de este martes 7 de octubre de 2025. Se reportaron cortes de luz.

Las fuertes lluvias ocasionaron cortes de energía en varios sectores de la ciudad.

Redacción Teleamazonas.com

07 oct 2025 - 17:10

Fuertes truenos y relámpagos cayeron sobre Quito la tarde de este martes 7 de octubre de 2025. Esto ocasionó cortes de energía eléctrica.

Sectores del centro y norte capitalino reportaron el apagón en medio de las fuertes lluvias que coinciden por la fecha con el tradicional Cordonazo de San Francisco.

La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) indicó que su personal ya está realizando trabajos para reestablecer el servicio eléctrico, pero no precisó cuánto tiempo tardará.

Según la EEQ, el personal trabaja en el sector Olímpico, en el norte de Quito.

Los sectores afectados por el corte de energía son:

  • El Batán
  • Estadio Olímpico Atahualpa
  • Av. 6 de Diciembre
  • Portugal
  • Gaspar de Villarroel
  • Eloy Alfaro
  • Shyris y sus alrededores

Los usuarios también reportaron falta de servicio eléctrico en la zona de La Gasca y parque Italia, en el centro - norte de Quito.

