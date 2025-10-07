Centro y norte de Quito sin luz por fuertes lluvias la tarde de este martes 7 de octubre

Las fuertes lluvias ocasionaron cortes de energía en varios sectores de la ciudad.

Fuertes truenos y relámpagos cayeron sobre Quito la tarde de este martes 7 de octubre de 2025. Esto ocasionó cortes de energía eléctrica.

Sectores del centro y norte capitalino reportaron el apagón en medio de las fuertes lluvias que coinciden por la fecha con el tradicional Cordonazo de San Francisco.

La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) indicó que su personal ya está realizando trabajos para reestablecer el servicio eléctrico, pero no precisó cuánto tiempo tardará.

Según la EEQ, el personal trabaja en el sector Olímpico, en el norte de Quito.

Los sectores afectados por el corte de energía son:

El Batán

Estadio Olímpico Atahualpa

Av. 6 de Diciembre

Portugal

Gaspar de Villarroel

Eloy Alfaro

Shyris y sus alrededores

Los usuarios también reportaron falta de servicio eléctrico en la zona de La Gasca y parque Italia, en el centro - norte de Quito.