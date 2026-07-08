Hallan sustancias ilícitas ocultas entre ramas de un árbol en el parque La Carolina

Policía encontró entre las ramas del parque La Carolina sustancias sujetas a fiscalización.

Diferentes dosis de sustancias sujetas a fiscalización que habían sido escondidas entre las ramas de un árbol cercano a la pista de skate fueron descubiertas durante un operativo.

De acuerdo con la información, el hallazgo se produjo gracias Luna, un can especializado, que durante el recorrido marcó el lugar donde se encontraban ocultas las drogas.

Tras la alerta, personal de la Policía inspeccionó el sitio y retiró las dosis, que presuntamente estaban listas para su distribución o consumo.

"Durante un operativo ejecutado por el Puesto de Mando Operativo La Carolina el can Luna detectó un sitio de ocultamiento de sustancias sujetas a fiscalización en el sector de la pista de skate", indicó la Secretaría de Seguridad.

Miles de cigarillos de contrabado fueron decomisados

La intervención sucedió en una zona donde, según las autoridades de manera recurrente, se registran alertas por consumo y presunto expendio de sustancias sujetas a fiscalización.

De acuerdo con el Municipio, entre el 25 de marzo y el 30 de junio de 2026 se han detectado 37 gramos de sustancias sujetas ilícitas.

En ese mismo período también se registró la retención de 17 personas, la incautación o destrucción de 14 576 cigarrillos de contrabando y la atención de 119 emergencias prehospitalarias.