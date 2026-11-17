Ternero abandonado en un parque de Cumbayá encontró un nuevo hogar en Quito
El pequeño vacuno fue rescatado luego de ser encontrado amarrado a un árbol y expuesto a la intemperie en Cumbayá.
Un ternero fue rescatado en el parque de Cumbayá el 16 de noviembre.
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Actualizado:
17 nov 2026 - 14:15
Un ternero que fue encontrado abandonado y amarrado a un árbol en las inmediaciones del parque de Cumbayá, en el nororiente de Quito, ya tiene un nuevo hogar.
El animal fue visto la tarde del lunes 16 de noviembre, solo y expuesto a las condiciones climáticas. Tras conocer el caso, la veterinaria Lord Guau intervino para rescatarlo y brindarle los primeros cuidados.
El equipo médico evaluó su estado físico, le proporcionó primeros auxilios y comenzó a alimentarlo con biberón para ayudarlo a recuperar peso.
El pequeño vacuno, de pelaje café en el lomo, patas blancas y rostro claro, fue bautizado por sus rescatistas como Lord Mu.
La historia tuvo un desenlace favorable. Según informó la veterinaria que estuvo a cargo del rescate, se encontró un establecimiento en Machachi, cantón Mejía, donde el ternero podrá permanecer bajo el compromiso de que no será destinado al consumo humano.
Este lunes 16 de noviembre, el centro veterinario también confirmó que el animal habría sido adoptado por una familia. "Lord Mu ya tiene un hogar donde crecerá feliz y con mucho amor".
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