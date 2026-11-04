Ciudadano rescata a un perro atrapado en medio de la creciente de un río en Manglaralto

Un acto de solidaridad se registró en la parroquia Manglaralto, en la provincia de Santa Elena, donde un perro quedó atrapado por la fuerte creciente de un río. Ante el riesgo inminente de que la corriente arrastrase al animal, un habitante de la zona intervino para rescatarlo y ponerlo a buen recaudo, hecho que generó admiración entre los moradores en medio de las emergencias invernales que atraviesa la localidad.