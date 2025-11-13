Quito: un tráiler cargado con brea se volcó en la avenida Simón Bolívar, este jueves

Un tráiler cargado de brea se volcó sobre la avenida Simón Bolívar.

Un trailer cargado de brea se volcó sobre la avenida Simón Bolívar, según informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) la mañana de este jueves 13 de noviembre de 2025.

El trailer sufrió un volcamiento parcial en la zona norte de Quito. El siniestro se reportó entre Gualo y Llano Chico, en el sector del punete amarillo.

La AMT cerró completamente la vía en sentido sur - norte a partir de las 04:02, cuando se reportó la emergencia.

Por el percance no se reportaron víctimas mortales y no se ha informado sobre personas heridas.

La Unidad de Materiales Peligrosos del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) acudió al sitio para contener el derrame de brea y evitar que pase al otro lado de la vía.

El CBQ detalló que se colocó tierra para faciliar el retiro de la sustancia derramada. Luego se aplicará una capa de material absorbente para evitar deslizamientos en la vía.

Las autoridades recomendaron circular por vías alternas como la Ruta Viva, El Inca, Redondel del Ciclista y autopista General Rumiñahui.