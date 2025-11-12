Estos son los 13 puntos en los que se intensificarán controles en la Simón Bolívar y Ruta Viva
La AMT retomará los controles de velocidad, estado etílico y placas en Quito. También habrá restricciones para vehículos pesados.
La avenida Simón Bolívar es una de las de mayor siniestralidad en Quito.
Quito Informa
Actualizada:
12 nov 2025 - 15:41
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) reforzará los controles vehiculares en la avenida Simón Bolívar y Ruta Viva, en Quito.
Ante la alta siniestralidad en estas vías, la AMT ha decidido reforzar los controles vehiculares, incluyendo velocidad, estado etílico y placas.
De acuerdo con el Municipio capitalino, estas vías tienen una mayor siniestralidad debido a que los vehículos, tanto livianos como pesados, circulan a mayor velocidad y se calientan los frenos.
Según la información de la AMT, hay 13 puntos conflictivos en ambas vías, donde se registran siniestros de tránsito. Diez de ellos están concentrados en la avenida Simón Bolívar:
- Argelia
- Loma de Puengasí
- Cruce con la autopista General Rumiñahui
- Universidad Internacional
- Cruce con la Ruta Viva
- Entrada a Guápulo
- Altura de la avenida Granados
- Entrada a Zámbiza
- Entrada a Nayón
- Cruce con Gualo
Mientras que en la Ruta Viva son tres puntos conflictivos:
- Km 1
- Km 4
- Km 8
Además se aplicarán otras medidas en busca de reducir la cantidad de siniestros en Quito. Entre ellas está la publicidad, el refuerzo de la señalización y los radares de velocidad preventivos.
