Estos son los 13 puntos en los que se intensificarán controles en la Simón Bolívar y Ruta Viva

La avenida Simón Bolívar es una de las de mayor siniestralidad en Quito.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) reforzará los controles vehiculares en la avenida Simón Bolívar y Ruta Viva, en Quito.

Ante la alta siniestralidad en estas vías, la AMT ha decidido reforzar los controles vehiculares, incluyendo velocidad, estado etílico y placas.

De acuerdo con el Municipio capitalino, estas vías tienen una mayor siniestralidad debido a que los vehículos, tanto livianos como pesados, circulan a mayor velocidad y se calientan los frenos.

Según la información de la AMT, hay 13 puntos conflictivos en ambas vías, donde se registran siniestros de tránsito. Diez de ellos están concentrados en la avenida Simón Bolívar:

Argelia

Loma de Puengasí

Cruce con la autopista General Rumiñahui

Universidad Internacional

Cruce con la Ruta Viva

Entrada a Guápulo

Altura de la avenida Granados

Entrada a Zámbiza

Entrada a Nayón

Cruce con Gualo

Mientras que en la Ruta Viva son tres puntos conflictivos:

Km 1

Km 4

Km 8

Además se aplicarán otras medidas en busca de reducir la cantidad de siniestros en Quito. Entre ellas está la publicidad, el refuerzo de la señalización y los radares de velocidad preventivos.