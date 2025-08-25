Policía investiga una posible invasión de carril en el siniestro donde falleció Marcos Olmedo

El siniestro de tránsito donde falleció el futbolista Marcos Olmedo tiene un informe policial. Allí se detalla que además del deportista también hubo otros dos fallecidos en el siniestro de tránsito ocurrido en la vía Quinindé-Las Golondrinas, en el sector de La Pimienta, en Esmeraldas.

El personal de la Subjefatura de Tránsito de la Policía Nacional recopila elementos de lo ocurrido en el siniestro vial donde dos vehículos colisionaron de manera frontal. El hecho, según el reporte oficial, sucedió a las 06:55.

Santiago Gaibor, mayor de la Policía de la Jefatura de Tránsito de Quinindé, confirmó que producto del impacto frontal, los dos ocupantes de la camioneta murieron en el lugar. Mientras tanto, el jugador, que iba en el otro auto, fue llevado a un hospital de Quinindé. Sin embargo, minutos después se confirmó su deceso.

“Aparentemente, se ve en unos videos (de cámaras) que hay por el sector que uno de los dos vehículos invade vía, eso ya los peritajes determinarán la responsabilidad del vehículo causante del hecho”, manifestó Gaibor.

Según los reportes preliminares, personal de la Autoridad de Tránsito Municipal de Quinindé también maneja la misma hipótesis de una invasión de carril del auto en el que se desplazaba el jugador.

En el reporte de los Bomberos, que colaboraron en la extracción de los dos cuerpos que quedaron entre los fierros retorcidos de la camioneta, se informó que las tareas se extendieron por casi tres horas.