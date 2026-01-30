Trámites de la AMT suspendidos por bloqueo del sistema de la ANT tras allanamientos
El Director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) fue detenido por el presunto delito de delincuencia organizada.
La AMT anunció la suspensión de sus servicios por la suspensión del sistema de ANT.
30 ene 2026 - 13:01
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que sus servicios se verán afectados por la suspensión del sistema Arxis 4.0 de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), desde este viernes 30 de enero de 2026.
La AMT señaló que aún se espera un pronunciamiento oficial de la ANT tras allanamientos en Pichincha, Tungurahua y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Inicialmente el ministro del Interior, John Reimberg, anunció que la ANT estará cerrada por 30 días mientras se recogen indicios del presunto delito de delincuencia organizada.
Sin embargo, la ANT no ha dado detalles de cómo operará o lo que pasará con los usuarios que tienen turnos agendados para diferentes trámites.
Minetras tanto, la AMT adelantó que se verán afectados los siguientes servicios:
- Renovación de matrícula para vehículos públicos y comerciales
- Renovación de matrícula para vehículos institucionales estatales
- Duplicado de documento de matrícula por pérdida o robo
- Duplicado o reemplazo de placas por pérdida o robo
- Duplicado del documento anual de circulación
- Transferencia de dominio
- Cambio de servicio (Particular - Público)
- Cambio de características
- Bloqueo de vehículo
- Desbloqueo de vehículo
- Emisión de matrícula por primera vez
- Entrega de placas físicas
- Renovación de matrícula para vehículos particulares
- Revisión Técnica Vehicular y matriculación en los CRTV
- Matriculación en línea
