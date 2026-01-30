Trámites de la AMT suspendidos por bloqueo del sistema de la ANT tras allanamientos

La AMT anunció la suspensión de sus servicios por la suspensión del sistema de ANT.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que sus servicios se verán afectados por la suspensión del sistema Arxis 4.0 de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), desde este viernes 30 de enero de 2026.

La AMT señaló que aún se espera un pronunciamiento oficial de la ANT tras allanamientos en Pichincha, Tungurahua y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Inicialmente el ministro del Interior, John Reimberg, anunció que la ANT estará cerrada por 30 días mientras se recogen indicios del presunto delito de delincuencia organizada.

Sin embargo, la ANT no ha dado detalles de cómo operará o lo que pasará con los usuarios que tienen turnos agendados para diferentes trámites.

Minetras tanto, la AMT adelantó que se verán afectados los siguientes servicios: