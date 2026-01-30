Detienen a Director de la ANT en investigación por presunta delincuencia organizada

Las oficinas de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) en Pichincha, Tungurahua y Santo Domingo de los Tsáchilas fueron allanadas la madrugada de este viernes 30 de enero del 2026, en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada al interior de la institución.

El operativo es parte del caso Jaque, que investiga el cobro ilegal de dinero a cambio de agilizar trámites al interior de la ANT. Nueve funcionarios, entre ellos el director de la institución, fueron detenidos. Según la Fiscalía, la investigación se inició en julio del 2025.

Además de las oficinas, durante la madrugada se realizaron 23 allanamientos en la viviendas de los funcionarios con el fin de recabar indicios para la investigación. La Policía Nacional se encontró fajos de dinero en efectivo, dispositivos de almacenamiento, licencias de conducir, joyas y documentos.

Según el ministro del Interior, John Reimberg, los funcionarios estarían involucrados al grupo delictivo organizado Los Choneros. Mencionó que cobraban entre 150 y 200 dólares por la venta de licencias a domicilio y la entrega de frecuencias de forma ilícita.

Reimberg indicó que están involucrados desde directores hasta personal técnico al interior de la organización. Se presume que el perjuicio es por más de 3 millones de dólares que ingresaron a las cuentas de los funcionarios detenidos.

Oficinas de la ANT cierran por 30 días

Reimberg confirmó que a partir de este viernes 30 de enero, las oficinas de la ANT a escala nacional permanecerán cerrada por 30 días mientras se realizan las investigaciones. En las próximas horas se dará más detalles sobre cómo se retomarán los servicios

El ministro precisó que ese tiempo tomará la revisión de equipos y la contratación de nuevo personal para retomar la atención.