En 8 meses, el transporte público de Quito podrá pagarse con QR, la cédula o Tarjeta Ciudad

El Municipio de Quito dijo que se permitirá el alza de pasajes si los transportistas cumplen condiciones.

Luego de que se aprobara el incremento de 35 a 40 centavos el pasaje del transporte público de Quito desde el 2027, el Municipio de la capital anunció que también se integrarán nuevos métodos de pago.

Según esa entidad, en ocho meses se podrá pagar el bus urbano con la Cuenta Ciudad, Tarjeta Ciudad, códigos QR o cédula de identidad.

“La ordenanza aprobada, el 8 de septiembre, fija una hoja de ruta para la transformación del transporte público, empezando por un tema tecnológico”, indicó Alex Pérez, secretario de Movilidad del Municipio.

“La ordenanza define tiempos para la adopción del Sistema Integrado de Recaudo (SIR) en los próximos 8 meses. Podemos decir que en los próximos 8 meses los buses convencionales utilizarán los mismos medios de pago del Trolebús, Ecovía y Metro”, explicó el Secretario.

Si las operadoras y sus unidades no cumplen la implementación de tecnología, se sancionará y podrá llegar a la terminación del contrato de operaciones.