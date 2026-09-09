EN VIVO | Francia 2-2 Ecuador por el Mundial Femenino Sub-20
La selección de Ecuador enfrenta a su similar de Francia este miércoles 9 de septiembre, en busca de la clasificación. Míralo en Teleamazonas.
Festejo de Fiorella Pico, tras anotar el segundo gol para Ecuador ante Francia.
La Tri
Compartir
Actualizada:
09 sep 2026 - 12:29
¡En busca de la clasificación! La selección de Ecuador enfrenta un nuevo desafío este miércoles 9 de septiembre. A las 11:00 enfrentará a Francia por el Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA Polonia 2026.
El partido será transmitido en vivo para todo el territorio ecuatoriano, por la señal abierta de Teleamazonas y la página web de teleamazonas.com. También lo podrá ver en las redes sociales de TikTok y YouTube de Teleamazonas.
El Arena Sosnowiec será testigo de este duelo al que La Tri llega decidida a sumar los tres puntos que la mantengan como líder del Grupo C.
Francia por su parte, llega con un punto en la tabla, tras empatar 1-1 con Corea del Sur en el debut mundialista.
Minuto a minuto
Minuto 48
12:07
Francia empata el marcador
Tras un tiro libre cerca del área tricolor, apareció Aude Bizet para enviar el esférico a las redes de Eduador y poner el 2-2.
Minuto 45
12:03
Se inicia el segundo tiempo
Los equipos vuelven a la cancha y se inicia la parte complementaria.
Minuto 45+3
11:49
Fin del primer tiempo
Terminan los primeros 45 minutos del partido. Francia 1-2 Ecuador.
Minuto 42
11:42
¡Gooool de Ecuador!
Fiorella Pico pone el segundo tanto para la selección ecuatoriana. Una falta en el área fue sancionada con penal y la jugadora tricolor lo convirtió en gol.
Minuto 21
11:22
Goooool de Francia
Justine Rouquet pone el 1-1 del encuentro desde el punto penal.
Minuto 10
11:12
¡Goooool de Ecuador!
Una jugada entre Evelyn Burgos y Dariana Morán ponen en ventaja a Ecuador. Un remate desde el lateral derecho entró sin problema en las redes francesas.
Minuto 0
11:01
Arranca el partido en el Arena Sosnowiec
Ecuador y Francia ya juegan en el Mundial Femenino Sub-20.
Alineación de La Tri
El profesor ecuatoriano Eduardo Moscoso definió el once titular que saltará a la cancha este miércoles para medirse ante Francia.
Compartir