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Mundial

EN VIVO | Francia 2-2 Ecuador por el Mundial Femenino Sub-20

La selección de Ecuador enfrenta a su similar de Francia este miércoles 9 de septiembre, en busca de la clasificación. Míralo en Teleamazonas. 

Festejo de Fiorella Pico, tras anotar el segundo gol para Ecuador ante Francia.

La Tri

Autor

Karina Amaguaya

Actualizada:

09 sep 2026 - 12:29

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¡En busca de la clasificación! La selección de Ecuador enfrenta un nuevo desafío este miércoles 9 de septiembre. A las 11:00 enfrentará a Francia por el Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA Polonia 2026

El partido será transmitido en vivo para todo el territorio ecuatoriano, por la señal abierta de Teleamazonas y la página web de teleamazonas.com. También lo podrá ver en las redes sociales de TikTok y YouTube de Teleamazonas.

El Arena Sosnowiec será testigo de este duelo al que La Tri llega decidida a sumar los tres puntos que la mantengan como líder del Grupo C

Francia por su parte, llega con un punto en la tabla, tras empatar 1-1 con Corea del Sur en el debut mundialista. 

Minuto a minuto 

  • Minuto 48

    12:07

    Francia empata el marcador

    Tras un tiro libre cerca del área tricolor, apareció Aude Bizet para enviar el esférico a las redes de Eduador y poner el 2-2.

  • Minuto 45

    12:03

    Se inicia el segundo tiempo 

    Los equipos vuelven a la cancha y se inicia la parte complementaria. 

  • Minuto 45+3

    11:49

    Fin del primer tiempo 

    Terminan los primeros 45 minutos del partido. Francia 1-2 Ecuador.

  • Minuto 42

    11:42

    ¡Gooool de Ecuador!

    Fiorella Pico pone el segundo tanto para la selección ecuatoriana. Una falta en el área fue sancionada con penal y la jugadora tricolor lo convirtió en gol. 

  • Minuto 21

    11:22

    Goooool de Francia 

    Justine Rouquet pone el 1-1 del encuentro desde el punto penal.

  • Minuto 10

    11:12

    ¡Goooool de Ecuador! 

    Una jugada entre Evelyn Burgos y Dariana Morán ponen en ventaja a Ecuador. Un remate desde el lateral derecho entró sin problema en las redes francesas. 

  • Minuto 0

    11:01

    Arranca el partido en el Arena Sosnowiec

    Ecuador y Francia ya juegan en el Mundial Femenino Sub-20. 

Alineación de La Tri

El profesor ecuatoriano Eduardo Moscoso definió el once titular que saltará a la cancha este miércoles para medirse ante Francia. 

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