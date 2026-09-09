EN VIVO | Francia 2-2 Ecuador por el Mundial Femenino Sub-20

Festejo de Fiorella Pico, tras anotar el segundo gol para Ecuador ante Francia.

¡En busca de la clasificación! La selección de Ecuador enfrenta un nuevo desafío este miércoles 9 de septiembre. A las 11:00 enfrentará a Francia por el Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA Polonia 2026.

El partido será transmitido en vivo para todo el territorio ecuatoriano, por la señal abierta de Teleamazonas y la página web de teleamazonas.com. También lo podrá ver en las redes sociales de TikTok y YouTube de Teleamazonas.

El Arena Sosnowiec será testigo de este duelo al que La Tri llega decidida a sumar los tres puntos que la mantengan como líder del Grupo C.

Francia por su parte, llega con un punto en la tabla, tras empatar 1-1 con Corea del Sur en el debut mundialista.

Minuto a minuto

Francia empata el marcador Tras un tiro libre cerca del área tricolor, apareció Aude Bizet para enviar el esférico a las redes de Eduador y poner el 2-2.

Se inicia el segundo tiempo Los equipos vuelven a la cancha y se inicia la parte complementaria.

Fin del primer tiempo Terminan los primeros 45 minutos del partido. Francia 1-2 Ecuador.

¡Gooool de Ecuador! Fiorella Pico pone el segundo tanto para la selección ecuatoriana. Una falta en el área fue sancionada con penal y la jugadora tricolor lo convirtió en gol.

Goooool de Francia Justine Rouquet pone el 1-1 del encuentro desde el punto penal.

¡Goooool de Ecuador! Una jugada entre Evelyn Burgos y Dariana Morán ponen en ventaja a Ecuador. Un remate desde el lateral derecho entró sin problema en las redes francesas.

Arranca el partido en el Arena Sosnowiec Ecuador y Francia ya juegan en el Mundial Femenino Sub-20.

Alineación de La Tri

El profesor ecuatoriano Eduardo Moscoso definió el once titular que saltará a la cancha este miércoles para medirse ante Francia.