El Municipio de Quito dio a conocer las condiciones que deben cumplir los transportistas en Quito para modificar la tarifa del pasaje.

El Concejo Metropolitano de Quito aprobó este martes 8 de septiembre de 2026 la ordenanza que regula y controla la calidad del servicio de transporte público en la capital.

La nueva normativa establece claramente que cualquier modificación de la tarifa estará sujeta al cumplimiento estricto de condiciones técnicas, operativas y legales por parte de los operadores.

De acuerdo con lo aprobado por el Cabildo, no se transferirán recursos ni compensaciones municipales a las unidades que no demuestren estándares de calidad y tecnología en su operación diaria.

Condiciones obligatorias

Para acceder a compensaciones con recursos públicos o pretender una modificación en la tarifa, los propietarios de las unidades deberán cumplir con:

Descargas mensuales notarizados

Presentación de documentos notarizados para determinar con precisión qué unidades prestaron efectivamente el servicio durante el mes.

Tecnología e instalación de equipos

Implementación obligatoria de sistemas y equipos tecnológicos en cada autobús. Mientras no los instalen, no podrán recibir compensaciones.

"Los transportistas no recibirán un solo centavo si no hacen los cambios", señaló el Municipio de Quito. Municipio de Quito

Cumplimiento de hitos de gestión

Avance y respeto a los hitos fijados dentro de la normativa municipal.

Certificado de no adeudar al Municipio

Requisito que se exigirá por primera vez. Los operadores que mantienen deudas, impuestos o contribuciones pendientes con la Municipalidad quedarán excluidos de los beneficios.

Sanciones y multas al día

Deberán haber cancelado la totalidad de sus obligaciones derivadas de multas e infracciones por conducción negligente registradas ante la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y la Agencia Metropolitana de Control (AMC).

Fiscalización permanente a las unidades

El Municipio capitalino destacó que estas condiciones se complementan con las labores de fiscalización que se ejecutan en las vías.

Entre el 1 de enero y el 4 de septiembre de 2026, la AMT realizó 1 439 operativos de control al transporte público.

Además, la Secretaría de Movilidad fiscaliza semanalmente 42 rutas de la capital (24 en el corredor Sur Occidental y 18 en el corredor Central Norte).