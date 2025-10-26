Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Quito

Tres extranjeros rescatados en el Rucu Pichincha; entidades coordinaron las acciones

Un adulto de 57 años y dos adolescentes, de 12 y 15 años, fueron rescatados en el Guagua Pichincha, tras acciones en conjunto. 

El Cuerpo de Bonberos de Quito participó en las tareas de rescate de las tres personas.

Cortesía de los Bomberos

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

26 oct 2025 - 14:18

Unirse a Whatsapp

El Cuerpo de Bomberos de  de Quito, la Policía Nacional y el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911  participaron en las tareas de rescate de tres personas que se extraviaron en el Rucu Pichincha. Bomberos de Quito anunció el rescate en sus cuentas de redes sociales, este domingo 26 de octubre de 2025. 

Según el reporte, al ECU911 ingresó una alerta  que indicaba que tres personas extranjeras estaban extraviadas en la Ruta Integral de los Pichinchas (Guagua Pichincha). La primera acción fue coordinar las tareas con otras entidades. 

Bomberos acudieron  al lugar y de acuerdo a la ubicación geográfica se percataron que se encontraban en el monte denominado "El Padre Encantado" un lugar de difícil acceso. Otra de las instituciones especializadas en este tipo de búsqueda y rescate es la Policía Nacional, que se activó con un equipo de alta montaña para brindar la ayuda necesaria en este caso.

La información proporcionada por las entidades en territorio ayudó  con las labores de búsqueda, pese a las inclemencias del tiempo en la zona. 

Después de varias horas de búsqueda fueron ubicados los turistas extranjeros en el Rucu Pichincha, gracias a las coordenadas proporcionadas por Bomberos e inmediatamente fueron valorados por personal paramédico del quienes en primera instancia verificaron su estado de salud y luego de la valoración médica en el lugar se los dejó en condiciones estables de salud para iniciar el descenso.

Te puede interesar