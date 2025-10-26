Tres extranjeros rescatados en el Rucu Pichincha; entidades coordinaron las acciones

El Cuerpo de Bonberos de Quito participó en las tareas de rescate de las tres personas.

El Cuerpo de Bomberos de de Quito, la Policía Nacional y el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 participaron en las tareas de rescate de tres personas que se extraviaron en el Rucu Pichincha. Bomberos de Quito anunció el rescate en sus cuentas de redes sociales, este domingo 26 de octubre de 2025.

Según el reporte, al ECU911 ingresó una alerta que indicaba que tres personas extranjeras estaban extraviadas en la Ruta Integral de los Pichinchas (Guagua Pichincha). La primera acción fue coordinar las tareas con otras entidades.

Bomberos acudieron al lugar y de acuerdo a la ubicación geográfica se percataron que se encontraban en el monte denominado "El Padre Encantado" un lugar de difícil acceso. Otra de las instituciones especializadas en este tipo de búsqueda y rescate es la Policía Nacional, que se activó con un equipo de alta montaña para brindar la ayuda necesaria en este caso.

La información proporcionada por las entidades en territorio ayudó con las labores de búsqueda, pese a las inclemencias del tiempo en la zona.

Después de varias horas de búsqueda fueron ubicados los turistas extranjeros en el Rucu Pichincha, gracias a las coordenadas proporcionadas por Bomberos e inmediatamente fueron valorados por personal paramédico del quienes en primera instancia verificaron su estado de salud y luego de la valoración médica en el lugar se los dejó en condiciones estables de salud para iniciar el descenso.