Quito: Choque múltiple en la avenida Simón Bolívar complica la movilidad este sábado

Un choque múltiple sobre la avenida Simón Bolívar complicó la movilidad la noche del sábado.

Un choque múltiple complicó la movilidad sobre la avenida Simón Bolívar la noche de este sábado 25 de octubre de 2025. La calzada mojada y la llovizna ligera permanecen en la zona.

Cinco vehículos colisionaron pasadas las 21:00 de este sábado a la altura de La Forestal, en el sur de la ciudad. Los carriles izquierdo y derecho en la vía sur - norte fueron cerrados.

El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) acudió al lugar para atender a los afectados por el choque. La vía fue parcialmente cerrada mientras los vehículos quedaron atravesados en los carriles.

Cuatro personas resultaron heridas y fueron atendidas por paramédicos del CBQ. Al lugar se trasladaron 23 uniformados y al menos cuatro ambulancias.

Una larga fila de vehículos se formó a causa del siniestro, mientras que las lluvias continúan en la capital.