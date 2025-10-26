Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Quito

Heridos en siniestro de tránsito en la av. Simón Bolívar en Quito este domingo 26 de octubre

El Cuerpo de Bomberos y personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito acudieron al lugar. Se cerró un carril en sentido norte - sur. 

Un siniestro de tránsito se registró en Quito este domingo 26 de octubre del 2025.

Redacción Teleamazonas.com

26 oct 2025 - 09:05

Un siniestro de tránsito se registró este domingo 26 de octubre del 2025 en Quito  sobre en la avenida Simón Bolívar, en el sector de la Interoceánica, en sentido norte - sur. Seis personas resultaron heridas por el estrellamiento y posterior volcamiento del vehículo. 

Las unidades del Cuerpo de Bomberos, de la Empresa Eléctrica de Quito, de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito acudieron al lugar para atender la emergencia. Fue necesario el cierre de un carril de la vía para atender a los heridos. 

Según las primeras investigaciones, el vehículo perdió pista y tras estrellarse terminó volcado sobre la calzada. La atención a los heridos fue de inmediato y se ayudó a su evacuación. 

