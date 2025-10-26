Heridos en siniestro de tránsito en la av. Simón Bolívar en Quito este domingo 26 de octubre

Un siniestro de tránsito se registró en Quito este domingo 26 de octubre del 2025.

Un siniestro de tránsito se registró este domingo 26 de octubre del 2025 en Quito sobre en la avenida Simón Bolívar, en el sector de la Interoceánica, en sentido norte - sur. Seis personas resultaron heridas por el estrellamiento y posterior volcamiento del vehículo.

Las unidades del Cuerpo de Bomberos, de la Empresa Eléctrica de Quito, de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito acudieron al lugar para atender la emergencia. Fue necesario el cierre de un carril de la vía para atender a los heridos.

Según las primeras investigaciones, el vehículo perdió pista y tras estrellarse terminó volcado sobre la calzada. La atención a los heridos fue de inmediato y se ayudó a su evacuación.