Tres personas afectadas por un siniestro de tránsito en Zámbiza este domingo 4 de enero

El siniestro ocurrió en el sector de Zámbiza, en sentido norte-sur.

Tres personas resultaron afectadas por un siniestro de tránsito en la avenida Simón Bolívar, la tarde de este domingo 4 de enero del 2026 informó el Cuerpo de Bomberos de Quito.

Un vehículo tipo SUV de color blanco chocó contra un árbol del parterre, a la altura de Zámbiza. La Agencia Metropolitana de Tránsito cerró el carril izquierdo de la vía en sentido norte-sur mientras se atiende la emergencia.

Las tres personas afectadas recibieron atención de emergencia por parte del personal bomberil, indicó la entidad. Los afectados se encuentran estables.

Además, agentes de tránsito permanecían en el lugar hasta realizar el retiro del vehículo afectado. La parte delantera del SUV quedó completamente destrozada.

En la zona se registró fuerte congestión vehicular. El siniestro ocurrió pasadas las 15:30, cuando varios vehículos circulaban por la avenida Simón Bolívar, en el retorno del feriado por Año Nuevo que finaliza este domingo.