Congestión vehicular por trabajos de rehabilitación de la av. Interoceánica, sector Scala

La tarde de este domingo 4 de enero se registra una fuerte congestión vehicular a la altura del CC Scala y Hospital de Los Valles por los trabajos de rehabilitación de la avenida Oswaldo Guayasamín y Av. Interoceánica que empezaron el pasado 2 de enero.

Según señaló la empresa de Obras Públicas de Quito la intervención busca mejorar la seguridad y la circulación en uno de los corredores con mayor tránsito del valle de Tumbaco.

Los trabajos se extenderán por 40 días y se desarrollan por etapas, con cierres parciales y rutas alternas habilitadas. Durante este feriado se trabaja en jornadas extendidas.

Actualmente, la obra se concentra en la calzada sentido Valles–Quito, primera fase de intervención que durará 20 días.

En esta etapa, los trabajos se realizan en jornadas diurnas y nocturnas, incluidos fines de semana y feriados, en el tramo comprendido entre el pasaje El Valle, sector del Hospital de Los Valles, y el redondel del Escalón de Lumbisí, con una planificación pensada para reducir el impacto en la movilidad diaria.

Durante los primeros días, las labores se ejecutan en el sector del Scala, manteniendo habilitados accesos, salidas y rutas alternas como el paso deprimido y el pasaje El Valle.

Posteriormente, la intervención avanzará hacia el tramo entre la salida occidental del pasaje El Valle y el redondel del Escalón, donde también se han previsto accesos temporales para residentes y locales comerciales.

Plan operativo de tránsito

Tramo: Hospital de los Valles – salida occidental del C.C. Scala

Desde: viernes 2 de enero, hasta el sábado 10 de enero

Horarios de trabajo

Jornada diurna: 07h30 a 17h30 – Jornada nocturna: 20h00 a 05h00

Vías cerradas

Av. Oswaldo Guayasamín y av. Florencia

Av. Oswaldo Guayasamín y pasaje El Valle

Vías alternas habilitadas

Calle Florencia

Pasaje El Valle

Av. Siena

Escalón de Lumbisí

Calle Miguel Ángel

De las Avellanas

Av. Ruta Viva

Francisco de Orellana

Alba Calderón

Trabajos a partir del 22 de enero

A partir del 22 de enero, los trabajos pasarán a la calzada sentido Quito–Valles, con desvíos por las avenidas Siena y Florencia desde y hacia la Ruta Viva, según el tramo intervenido.

El transporte público ya ajustó sus recorridos por estas vías para garantizar el servicio durante todo el periodo de obra.

La recolección de basura se mantiene en su horario habitual, lunes, miércoles y viernes, de 07h00 a 15h00, con adaptaciones puntuales conforme avance la intervención.