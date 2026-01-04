Operación policial en la av. Ajaví detiene a nueve integrantes de Los Lobos en el sur de Quito

Los nueve sospechosos fueron detenidos tras ingresar con amenazas a un hostal en la av. Ajaví, en el sur de Quito.

Tras una llamada de alerta se aprehendió en flagrancia a nueve personas presuntamente implicados en el delito de extorsión y tenencia de armas.

La Policía del Distrito Metropolitano de Quito, detalló que durante el procedimiento se decomisó un arma de fuego tipo pistola y varios cartuchos en posesión de los detenidos.

Tras la captura los agentes policiales realizaron las verificaciones de identidades y antecedentes; concluyeron que los aprehendidos pertenecerían a la estructura criminal “Los Lobos”, y seis de ellos registran antecedentes penales por diversos delitos.

Los detenidos fueron identificados como: