Operación policial en la av. Ajaví detiene a nueve integrantes de Los Lobos en el sur de Quito
Durante el procedimiento se decomisó un arma de fuego tipo pistola y varios cartuchos en posesión de los detenidos.
Detienen a nueve presuntos integrantes de Los Lobos
Policía Nacional
Actualizada:
04 ene 2026 - 10:06
Los nueve sospechosos fueron detenidos tras ingresar con amenazas a un hostal en la av. Ajaví, en el sur de Quito.
Tras una llamada de alerta se aprehendió en flagrancia a nueve personas presuntamente implicados en el delito de extorsión y tenencia de armas.
La Policía del Distrito Metropolitano de Quito, detalló que durante el procedimiento se decomisó un arma de fuego tipo pistola y varios cartuchos en posesión de los detenidos.
Tras la captura los agentes policiales realizaron las verificaciones de identidades y antecedentes; concluyeron que los aprehendidos pertenecerían a la estructura criminal “Los Lobos”, y seis de ellos registran antecedentes penales por diversos delitos.
Los detenidos fueron identificados como:
- Jeferson S., registra antecedentes por robo y asociación ilícita.
- Edison V., registra antecedentes por tenencia y posesión ilícita, robo y receptación.
- Germán C., registra antecedentes por robo.
- Yordy J., registra antecedentes por ocultación de cosas robadas y robo.
- Jeferson M., registra antecedentes por robo.
- Sarahi G., registra antecedentes por robo.
- Lesly P.
- Laura P.
- Wendy S.
