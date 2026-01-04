Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Seguridad

Operación policial en la av. Ajaví detiene a nueve integrantes de Los Lobos en el sur de Quito

Durante el procedimiento se decomisó un arma de fuego tipo pistola y varios cartuchos en posesión de los detenidos.

Detienen a nueve presuntos integrantes de Los Lobos

Policía Nacional

Autor

Bayron Manzaba

Actualizada:

04 ene 2026 - 10:06

Unirse a Whatsapp

Los nueve sospechosos fueron detenidos tras ingresar con amenazas a un hostal en la av. Ajaví, en el sur de Quito.

Tras una llamada de alerta se aprehendió en flagrancia a nueve personas presuntamente implicados en el delito de extorsión y tenencia de armas.

La Policía del Distrito Metropolitano de Quito, detalló que durante el procedimiento se decomisó un arma de fuego tipo pistola y varios cartuchos en posesión de los detenidos.

Tras la captura los agentes policiales realizaron las verificaciones de identidades y antecedentes; concluyeron que los aprehendidos pertenecerían a la estructura criminal “Los Lobos”, y seis de ellos registran antecedentes penales por diversos delitos.

Los detenidos fueron identificados como:

  • Jeferson S., registra antecedentes por robo y asociación ilícita.
  • Edison V., registra antecedentes por tenencia y posesión ilícita, robo y receptación.
  • Germán C., registra antecedentes por robo.
  • Yordy J., registra antecedentes por ocultación de cosas robadas y robo.
  • Jeferson M., registra antecedentes por robo.
  • Sarahi G., registra antecedentes por robo.
  • Lesly P.
  • Laura P.
  • Wendy S.

