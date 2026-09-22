Estas han sido las tres tarifas del pasaje de los buses urbanos en Quito desde la dolarización

El Concejo Metropolitano aprobó un nuevo incremento que elevará el pasaje del bus urbano a USD 0,40 desde enero de 2027

El Concejo Metropolitano de Quito aprobó el 8 de septiembre de 2026 el incremento de la tarifa del transporte público urbano. La decisión fue tomada con 14 votos a favor, seis en contra y dos ausencias.

Así, el pasaje pasará de USD 0,35 a USD 0,40, es decir, tendrá un incremento de cinco centavos. La nueva tarifa entrará en vigencia desde el 1 de enero de 2027, siempre que los operadores cumplan con los compromisos establecidos.

El Municipio plantea que el incremento esté acompañado de mejoras tecnológicas y de calidad, como sistemas para controlar recorridos, velocidades, frecuencias y el desempeño de los conductores. También se contemplan mecanismos para que los usuarios puedan reportar incumplimientos.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, señaló que los transportistas no recibirán el incremento si no cumplen con esas condiciones.

¿Cómo ha cambiado el pasaje en Quito?

2003: USD 0,25

Tras la dolarización, el pasaje del transporte urbano se estableció en 25 centavos de dólar. Esta tarifa se mantuvo en Quito durante aproximadamente 17 años.

El 22 de enero de 2003, la entonces autoridad nacional de tránsito fijó en USD 0,25 la tarifa del transporte urbano a escala nacional, argumentando un aumento de los costos de operación.

2020: USD 0,35

El 27 de noviembre de 2020, el Concejo Metropolitano aprobó elevar el pasaje de USD 0,25 a USD 0,35.

El incremento estuvo condicionado al cumplimiento de indicadores de calidad establecidos por el Municipio para los operadores del transporte público.

2027: USD 0,40

El nuevo incremento aprobado en septiembre de 2026 llevará el pasaje a USD 0,40 desde enero de 2027.

La nueva tarifa estará vinculada al cumplimiento de compromisos de calidad y tecnología por parte de las empresas de transporte.

De esta manera, el pasaje urbano de Quito habrá pasado de 25 a 40 centavos de dólar desde 2003, un incremento de 15 centavos en casi 24 años.