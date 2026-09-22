El adiós del '10': todo lo que se sabe sobre el último partido de Messi con la Selección Argentina

Lionel Messi rompe en llanto tras la ceremonia de premiación en la final del Mundial 2026

Lionel Messi lucirá por última vez la camiseta de la Selección Argentina el próximo martes 6 de octubre de 2026 ante la selección de Benín en el estadio Monumental, por los amistosos programados de la fecha FIFA.

Tras su participación en el Mundial 2026, Messi anunció el cierre de su etapa con la albiceleste. Los fanáticos del futbol no tardaron en expresar su sentir y reiteraron el apoyo y agradecimiento al astro del balompié.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) eligió para esta cita histórica el Estadio Monumental de la Ciudad de Buenos Aires, casa habitual del seleccionado argentino en eliminatorias, y en esta ocasión el encuentro amistoso pretende ir más allá del resultado deportivo, ya que estará enfocado en brindar un homenaje al número '10'.

Este partido representa el punto final de una carrera de casi dos décadas marcadas por récords, alegrías, momentos difíciles y la consagración por tercera vez de Argentina como Campeona del Mundo. Con la confirmación de la fecha, la logística busca tener un gran despliegue de seguridad, miles de confirmaciones de prensa y un espectáculo a la altura de la figura de Messi.

Buenos Aires se alista para recibir a miles de hinchas locales e internacionales que buscarán rendir tributo al jugador rosarino en su último partido.

Un homenaje planificado en la fecha FIFA

Dentro de la planificación del calendario internacional, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni y la dirigencia de la AFA estructuraron una serie de tres compromisos amistosos para la fecha FIFA.

Esta gira interna fue diseñada estratégicamente para cumplir con los compromisos deportivos del equipo y, al mismo tiempo, concentrar toda la atención mediática en la despedida de Lionel Messi.

Estos son los encuentros programados para el seleccionado argentino:

30 de septiembre: Argentina vs. Bolivia.

3 de octubre: Argentina vs. Burkina Faso.

6 de octubre: Argentina vs. Benín (Estadio Monumental, Buenos Aires - con la presencia de Messi).

La decisión respecto a que el capitán solo dispute el último partido de la agenda corresponde a una decisión del equipo técnico para reservar su estado físico y garantizar que llegue en óptimas condiciones al evento central, por lo que Messi se incorporará directamente en la previa del duelo ante Benín.

De esta forma, el choque ante la selección de Benín se convertirá en la única oportunidad para ver por última ocasión a Lionel Messi con la albiceleste. La exclusividad de su participación hace que este compromiso amistoso se convierta en un espectáculo masivo de alcance global.

Camiseta especial para el último tango del '10'

Para acompañar este histórico encuentro, Lionel Messi utilizará una indumentaria conmemorativa confeccionada de forma exclusiva.

Messi fue el encargado de revelar la piel que vestirá en su adiós a través de una publicación en su cuenta de Instagram, acompañada por la frase: "Último partido… Una camiseta para toda la vida".

En imágenes se puede observar la clásica camiseta albiceleste, su composición es de dos franjas celestes anchas y una franja blanca central, en la parte posterior se observa al sol del escudo argentino y en letras doradas su nombre y el número ‘10’, mismo que lo porta desde el 28 de marzo de 2009.

Un homenaje que contará con la presencia de leyendas

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) prepara una ceremonia que busca estar a la altura del legado dejado Messi. El presidente de la entidad, Claudio Tapia, indicó que el plan consiste en reunir sobre el terreno de juego al grupo de futbolistas que se consagró en el Mundial de Qatar 2022. La idea es que los integrantes de aquel plantel histórico estén acompañados por sus familias y puedan ingresar a la cancha para el homenaje.

Además, se busca convertir el Estadio Monumental en una fiesta del fútbol argentino, combinando el reconocimiento deportivo con la calidez familiar. "Vamos a invitar a todos los campeones del mundo que participaron con él en el Mundial de Qatar para que con sus familias lo acompañen en el partido que va a ser inolvidable para todos los argentinos y argentinas fanáticos de la Selección", afirmó el dirigente.

¿Cuánto costarán las entradas para el último baile de Messi?

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó el costo de las entradas para el partido de despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina.

La comercialización de los boletos inicia este martes 22 de septiembre a las 18:00 horas de manera exclusiva a través del portal DeporTick (deportick.com).

Los usuarios interesados deberán crear una cuenta previa para realizar la compra, cada usuario tendrá un límite de hasta cuatro boletos.

Este es el costo de las entradas por localidades:

Popular: 90.000 ARS – USD 59.44

90.000 ARS – USD 59.44 Menor a Popular (3 a 10 años): 29.000 ARS – USD 19.15

29.000 ARS – USD 19.15 Platea Alta Sívori y Centenario: 180.000 ARS – USD 118.87

180.000 ARS – USD 118.87 Platea Media Sívori y Centenario: 320.000 ARS – USD 211.36

320.000 ARS – USD 211.36 Platea Alta San Martín y Belgrano: 320.000 ARS – USD 211.36

320.000 ARS – USD 211.36 Platea Baja San Martín y Belgrano: 450.000 ARS – USD 297.22

450.000 ARS – USD 297.22 Platea Media San Martín y Belgrano: 480.000 ARS – USD 317.03

Las autoridades informaron que los niños a partir de los 3 años deberán abonar la tarifa completa de platea en caso de ubicarse en dichos sectores, y las personas con discapacidad deberán registrar y tramitar su boleto mediante la plataforma web durante el período de venta general.