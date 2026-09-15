Estos son los incendios forestales activos en Ecuador este martes 15 de septiembre 

Efectivos del Cuerpo de Bomberos Quito combaten incendio forestal en el sector de La Bota.

Imbabura, Tungurahua, Cotopaxi y Carchi son las cuatro provincias con incendios forestales activos. Mientras que en Pichincha y Azuay existen puntos donde el fuego ha sido controlado, así lo informó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos la mañana de este martes 15 de septimebre de 2026.

Según el reporte de riesgos, estos son los puntos activos donde efectivos del Cuerpo de Bomberos de cada ciudad trabajan para controlar y sofocar el fuego.

Imbabura : en el sector de Tollo Intag, del cantón Cotacachi. El incendio se inició el lunes 14 de septiembre.

: en el sector de Tollo Intag, del cantón Cotacachi. El incendio se inició el lunes 14 de septiembre. Tungurahua : en el sector de Caserío Punguloma, en Ambato, bomberos realizan trabajos de sofocación del incendio que empezó el lunes 14.

: en el sector de Caserío Punguloma, en Ambato, bomberos realizan trabajos de sofocación del incendio que empezó el lunes 14. Cotopaxi : en el sector de Caserío Igshaloma, en la montaña. El fuego se inició el domingo 13, los casacas rojas trabajan en labores de sofocación.

: en el sector de Caserío Igshaloma, en la montaña. El fuego se inició el domingo 13, los casacas rojas trabajan en labores de sofocación. Carchi: en el sector de Corazón de Mundo Nuevo, se reporta 80 hectáreas afectadas por el incedio que se encuentra activo desde el martes 8 de septiembre.

Con respecto al incendio en Carchi, el Cuerpo de Bomberos Espejo ha informado que continúa monitoreando el estado del incendio y que debido a que se encuentra en una zona inaccesible, asegura que "la situación no justifica mayor despliegue operativo".

Incendios controlados

En Pichincha se han reportado tres incendios forestales los cuales ya han sido controlados, en el sector de La Bota, en el Comité del Pueblo; la 'Y' de Cuzubamba, en Santa Rosa de Cuzubamba, y en Tunduluquín, en El Chaupi.

En todos estos casos los bomberos han controlado el flagelo y realizan labores de sofocación, liquidación y enfriamiento para evitar que se vuelvan a encender.

Finalmente, el cuarto incendio controlado se ubica en Gulag, en el cantón Nabón, provincia de Azuay. El fuego se encuentra en una zona de difícil acceso. Sin embargo, el Cuerpo de Bomberos realiza labores de sofocación y liquidación.