Bomberos denuncian reincidencia de quemas agrícolas e incendios en tres sectores de Quito

Bomberos Quito alertó sobre la recurrencia de quemas e incendios forestales en la capital la noche de este lunes 14 de septiembre de 2026.

El Cuerpo de Bomberos de Quito alertó sobre la recurrencia de quemas e incendios forestales en la ciudad.

Durante la semana del 7 al 13 de septiembre de 2026, tres parroquias volvieron a liderar las cifras de emergencias atendidas.

Píntag encabeza la lista con 18 emergencias, registrando un evento reciente de magnitud en el sector de San Agustín.

Le siguen Calderón con 15 reportes y Conocoto con 12 eventos atendidos.

La entidad calificó estas acciones como actos de irresponsabilidad que ponen en riesgo a la población y la vegetación.

Asimismo, hizo un llamado a erradicar las quemas agrícolas o de desperdicios como una práctica habitual.

Los Bomberos recordaron a la ciudadanía que ante cualquier columna de humo o quema no autorizada se debe realizar la denuncia inmediata a través del ECU 911 .