Un vehículo se incineró en el norte de Quito, tras un siniestro este viernes 30 de enero

El Cuerpo de Bomberos controló el incendio del vehículo en el norte de Quito

Un siniestro de tránsito ocurrió este viernes 30 de enero de 2026 en la extensión de la avenida Simón Bolívar, a la altura de la intersección con la calle Narcisos, cerca de Ciudad Bicentenario, en el norte de Quito. El Cuerpo de Bomberos y personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito atendieron la emergencia.

Según los Bomberos, tras el siniestro ocurrió un incendio de un auto luego de un impacto. Según la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el siniestro ocurrió a las 15:07. En el hecho estaría involucrado un solo vehículo.

En imágenes difundidas se observa que el auto afectado quedó en media vía. Debido a la emergencia, las autoridades cerraron tres carriles en sentido sur–norte, mientras se realizaban las labores de atención y control del siniestro.

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que el incidente no dejó personas heridas y que el incendio fue controlado y liquidado por su personal.

La atención de esa emergencia fue coordinada por el ECU 911, que dispuso el despliegue del Cuerpo de Bomberos para controlar el incendio y, posteriormente, el arribo de personal de Criminalística de la Policía Nacional.