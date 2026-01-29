Tres heridos por choque de tráiler contra un expreso escolar en la vía Daule

Un siniestro de tránsito se registró en el kilómetro 25 de la vía Daule la mañana de este jueves 29 de enero del 2026.

Un tráiler chocó contra un expreso escolar en el kilómetro 25 de la vía Daule, en sentido Nobol - Guayaquil, la mañana de este jueves 29 de enero del 2026. Tres personas resultaron heridas en el siniestro.

Entre los heridos está una menor de edad, una mujer adulta y un joven de 22 años que se encontraba en una parada de bus esperando el transporte para movilizarse hacia su trabajo.

Los tres heridos fueron trasladados hacia una clínica en Pascuales para recibir atención especializada. El padre del joven pide a las autoridades que se coloque más señalización o un semáforo en la zona.

El siniestro ocurrió pasadas las 05:40 de este jueves 29 de enero del 2026. Producto del impacto, el tráiler cayó hacia una zanja y quedó volcado. Los conductores de ambos vehículos huyeron de la escena.

El tráiler siniestrado transportaba urea, un material químico que se usa para la agricultura. El material se derramó y preocupa a los moradores del sector pues está contaminando la zanja que finaliza en el río Daule.