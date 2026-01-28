Una persona afectada por choque de un camión contra una buseta escolar en La Magdalena

El choque ocurrió pasadas las 05:00 de este miércoles. La vía se encuentra cerrada.

Una mujer de aproximadamente 55 años resultó afectada por el choque de un camión y una buseta escolar en el sector de La Magdalena, en el sur de Quito, la madrugada de este miércoles 28 de enero del 2026.

El siniestro de tránsito ocurrió pasadas las 05:40, en las calles Epiclachima y Huaynapalcón. En la buseta escolar se transportaban ocho menores de edad que fueron trasladados a otro vehículo, informó el Cuerpo de Bomberos de Quito.

La mujer presenta múltiples contusiones por lo que fue valorada y atendida por personal de paramédicos en la zona.

Tras chocar contra la buseta escolar el camión se impactó contra el cerramiento de una vivienda. La calle Epiclachima se encuentra cerrada al tránsito vehicular en ambos sentidos mientras se realiza el retiro de los vehículos.