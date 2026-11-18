Una mujer de la tercera edad, de aproximadamente 80 años, falleció tras ser atropellada por una unidad de transporte público en el sector de La Florida, al norte de Quito.

El siniestro de tránsito se registró la tarde de este miércoles 18 de noviembre de 2026 en las calles Teniente Homero Salas y Manuel Serrano.

De acuerdo con los testimonios recopilados entre moradores y transeúntes de la zona, la adulta mayor habría tropezado en la vía y cayó debajo del bus de transporte público, por lo que fue impactada y falleció de manera instantánea en el sitio.

El conductor abandonó el lugar tras el atropello

Tras la alerta ciudadana, agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) acudieron al punto para acordonar el área, gestionar la movilidad en el sector y levantar los primeros indicios del percance.

Sin embargo, las autoridades confirmaron que, al momento de su arribo, el conductor del bus ya había huido del lugar.

Agentes especializados realizaron el levantamiento del cadáver y las diligencias correspondientes para identificar la unidad involucrada y dar con el paradero del responsable.

Quito suma 17 fallecidos en siniestros de tránsito en noviembre de 2026

Según los registros de la Agencia Metropolitana de Tránsito, con este lamentable hecho ya suman 17 personas fallecidas en siniestros viales en el Distrito Metropolitano de Quito en lo que va de noviembre de 2026.

Las autoridades se mantienen en alerta respecto a la seguridad de los peatones y grupos vulnerables en las vías de la ciudad.