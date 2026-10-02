Un motociclista murió en la vía Perimetral tras ser arrollado por un tráiler 

Agentes de la ATM revisan las pertenencias de un motociclista que fallecío en siniestro de tránsito en la av. Perimetral.

Una terrible escena dejó un siniestro de tránsito registrado la mañana de este viernes 2 de octubre de 2026 en la vía Perimetral, a la altura del tercer puente, en Guayaquil. Un motociclista falleció al instante tras ser arrollado por un tráiler.

Según versiones de testigos, la víctima intentó esquivar un vehículo que estaba estacionado en el carril de servicio, cuando fue impactado por el auto pesado.

En la caída, una de las llantas del tráiler habría pasado por encima de su cabeza. "Escuchamos un ruido fuerte, como si hubiese explotado una llanta, había sido la cabeza", dijo uno de los testigos.

El traíler involucrado en el siniestro no se encontraba en el sitio por lo que autoridades investigan el hecho para determinar causas y responsabilidades.

Miembros de la Autoridad de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM) y Policía Nacional llegaron al sitio, donde encontraron el cuerpo de la víctima tendido sobre la calzada. Vecinos del sector colocaron una tela para cubrir la escena de sangre que dejó el siniestro.

Agentes de la ATM revisaron las pertenencias del motociclista para contactar a sus familiares o a la empresa en la que laboraba. Según el uniforme que tenía puesto, la víctima sería un guardia de seguridad.