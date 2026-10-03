Más de 10 personas resultaron heridas por el volcamiento de un bus en el Guasmo Sur

Más de 10 personas heridas tras el volcamiento de un bus en el Guasmo Sur.

Al menos 13 personas recibieron atención médica tras el volcamiento de un bus de pasajeros en el kilómetro 3.5 del Guasmo Sur, en el sector La Josefina, en Guayaquil. Así lo confirmó el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, este sábado 3 de octubre de 2026.

El siniestro ocurrió a las 07:16 de este sábado, pasando la estación de la Metrovía del Guasmo. Se desconocen las causas del siniestro.

En un reporte preliminar, el Centro Zonal ECU 911 Samborondón, reportó 25 personas afectadas por el percance vial.

Sin emabrgo, Bomberos reportó la atención a 13 personas, quienes fueron valoradas y posteriormente trasladadas a una casa de salud.

En imágenes se observa el autobos tipo expreso escolar virado a un costado de la vía. No se precisan detalles del destino que tenía el automotor.

Personal de la ATM y Policía Nacional también asistieron en esta emergencia.