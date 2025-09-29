Vías despejadas en Quito tras protestas durante el octavo día de paro nacional

Manifestantes intentaron cerrar el paso en el sur de Quito.

Un grupo de manifestantes intentó cerrar el paso vehicular en el sur de Quito, sobre la avenida Mariscal Sucre.

Los disturbios fueron registrados antes de las 08:00 de este lunes 29 de septiembre de 2025.

Varias personas se plantaron en la zona del puente de 'El Caballito', en Chillogallo, para protestar en contra del Gobierno.

Con llantas y fuego interrumpieron el paso vehicular en la avenida Mariscal Sucre y Morán Valverde.

Sin embargo, tras unos minutos, un fuerte contingente de policías llegó al sitio y despejó la calzada.

Las llantas quemadas fueron retiradas y los manifestantes dispersados. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) confirmó que el paso fue normalizado alrededor de las 08:00.