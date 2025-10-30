Video capta el momento que un joven fue arrollado en la avenida 10 de Agosto de Quito

Un joven, de aproximadamente 20 años, murió arrollado por un bus en la avenida 10 de Agosto del centro norte de Quito la noche del martes 29 de octubre del 2025. Un video captó al estudiante universitario caminando desorientado por el lugar.

El trágico siniestro de tránsito ocurrió a las 19:20 en la intersección con la calle Alonso de Mercadillo. En las imágenes se observa al joven caminar por la acera totalmente desorientado.

Por nueve segundos camina tambaléandose en la calle mientras varios vehículos circulan por el lugar. Algunos automotores logran esquivarlo y continúaron su camino.

En medio de la confusión, el joven se acuesta en plena vía, incluso un taxi pasa muy cerca de su cuerpo a gran velocidad. Después de un minuto, un bus no se percata de la presencia del universitario y lo arrolla.

Franklin Caguana, agente de tránsito que atendió la emergencia, reveló que los moradores dijeron que minutos antes el joven se encontraba libando y se presume que estaba en estado etílico.

El Cuerpo de Bomberos atendió al universitario y confirmó que no tenía signos vitales. El cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue y se analizan los videos para identificar al responsable de esta emergencia.