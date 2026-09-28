Siniestros en el norte y sur de Quito dejan heridos este lunes 28 de septiembre 

Siniestro de tránsito dejó una personas herida en el sector de la Plataforma Sur, en Quito.

Dos personas resultaron heridas tras un siniestro de tránsito registrado la mañana de este lunes 28 de septiembre de 2026 en la av. Antonio José de Sucre y N75, en el sector de Ponceano, en el norte de Quito.

Según el reporte del ECU 911, se trató del choque entre un vheículo y una motocicleta. Se desconocen las causas de este siniestro.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que existe el cierre de dos carriles sobre la av. Antonio José de Sucre.

Agentes del Cuerpo de Bomberos Quito (CBQ) atendieron la emergencia en el lugar. El reporte ingresó a las 07:44 de este lunes.

Vehículo se volcó en Quitumbe

En el sur de Quito, en cambio, una persona resultó herida tras el choque de dos vehículos, uno de ellos quedó volcado.

El siniestro ocurrió en las avenidas Quitumbe Ñan y Amaru Ñan, sector Plataforma del Sur. La llamada de emergencia ingresó al sistema del ECU 911, a las 06:33.