Volqueta se siniestro en la av. Manuel Córdova Galarza en el norte de Quito este viernes 30

Volqueta con material pétreo se volcó en el norte de Quito

Una volqueta que transportaba material pétreo se volcó la tarde de este viernes 30 de enero en el norte de Quito.

El siniestro se produjo en la av. Manuel Córdova Galarza, en el sector de El Condado en el norte de Quito.

Agentes de primeros auxilios del Cuerpo de Bomberos de Quito se desplegaron para atender la emergencia.

Los paramédicos brindaron atención prehospitalaria a una persona que resultó afectada producto del siniestro.

El suceso causó gran congestión vehicular en la zona; además autoridades de tránsito informaron que la vía se encuentra parcialmente habilitada en sentido norte - sur.

Se pide a la ciudadanía circular con precaución en la zona y tomar rutas alternas como la av. Occidental o la av. Galo Plaza Lasso.