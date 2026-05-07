Cierran ruta utilizada para el narcotráfico y otras actividades ilegales

Policia y Fuerzas Armadas ejecutaron recorridos durante el toque de queda.

Una pista aérea clandestina presuntamente utilizada para actividades vinculadas al narcotráfico en El Triunfo, Guayas, fue inhabilitada.

Según informó el Ministerio de Defensa, la pista tenía 800 metros de largo y 15 de ancho, no estaba autorizada para operaciones aéreas.

Revelaron además, que era presuntamente utilizada para actividades ilícitas relacionadas con economías criminales.

Las autoridades señalaron que el operativo forma parte de las acciones permanentes para "cerrar rutas" utilizadas por organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras actividades ilegales.