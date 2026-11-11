Más de 2 600 aprehendidos en diez días de toque de queda en Ecuador

La Policía Nacional ejecutó controles en distintas provincias durante la primera noche con toque de queda.

Más de 2 600 personas fueron aprehendidas durante los diez días de toque de queda que rigió del 1 al 10 de noviembre de 2026 en Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas.

El ministro del Interior, John Reimberg, destacó los resultados de la medida durante una entrevista con Teleamazonas, este miércoles 11 de noviembre de 2026. Según el funcionario, las operaciones permitieron intervenir estructuras vinculadas al narcotráfico, sicariato, extorsiones y secuestros.

"El plan operacional se cumplió, que eso es lo importante." John Reimberg, ministro del Interior.

Más de 2 600 aprehendidos durante el toque de queda

De acuerdo con el balance de las autoridades, durante los diez días de restricción se ejecutaron 2 941 operativos y se registraron 2 627 personas aprehendidas.

Del total, la Policía Nacional reportó 2 084 aprehensiones, mientras que las Fuerzas Armadas registraron otras 543.

En el caso de la Policía, 846 personas fueron aprehendidas por incumplir el toque de queda y otras 1 238 por su presunta vinculación con diferentes delitos.

Durante la entrevista, Reimberg también indicó que entre los resultados se encuentra la detención de más de 67 personas consideradas de interés penal relevante.

El ministro afirmó que las intervenciones permitieron desarticular estructuras de organizaciones criminales como Los Lobos, Los Choneros y Los Tiguerones, entre otras.

¿Cuánta droga se decomisó durante los operativos?

Reimberg señaló que durante las intervenciones se incautaron aproximadamente 2,1 toneladas de droga.

Sin embargo, el balance consolidado difundido por el Gobierno al finalizar el toque de queda registró alrededor de 2,5 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización, una cantidad que estaba sujeta a validación.

El funcionario también mencionó que durante un toque de queda anterior se habían decomisado casi ocho toneladas de droga. Esta última cifra corresponde a operaciones de otro período y no forma parte del balance de los diez días de noviembre.

Según Reimberg, los decomisos y las detenciones buscan debilitar las economías de las organizaciones delictivas y limitar sus fuentes de financiamiento.