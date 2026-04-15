300 presos fueron trasladados desde la cárcel de Imbabura a El Turi, en Cuenca

Con la ayuda de Policía y FF.AA. fueron trasladados 300 presos a la cárcel de Turi, en Cuenca.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (Snai) trasladó a 300 presos de la cárcel de Imbabura a el Turi, en Cuenca.

"Entre el martes 14 y miércoles 15 de abril se llevó a cabo el traslado técnico de 300 personas privadas de libertad (PPL) desde el Centro de Privación de Libertad Imbabura N.° 1 hacia el Centro de Privación de Libertad Azuay N.° 1", indicó el organismo.

El operativo se ejecutó con el objetivo de reducir el hacinamiento que había en la cárcel de Imbabura, que "afectaba las condiciones de habitabilidad y dificultaba el control interno", dijo el Snai.

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El traslado se realizó con la ayuda de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria.

"El proceso se desarrolló bajo la aplicación rigurosa de protocolos de seguridad y estándares de derechos humanos, garantizando condiciones adecuadas durante todas las fases del proceso", dijo el Snai.

"Los traslados estratégicos constituyen una medida clave para debilitar estructuras del crimen organizado que operan al interior de los centros, consolidando el control progresivo del Estado sobre el sistema penitenciario", añadió el organismo.