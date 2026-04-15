El Snai dio detalles sobre las causas de muerte de un preso en la cárcel del Encuentro

En la cárcel del Encuentro están recluidos los presos más peligrosos del país.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de la Libertad (Snai) dio detalles sobre la muerte de un preso en la cárcel del Encuentro, en Santa Elena.

Charles Gonzalo Suárez, que se encontraba recluida en el Centro de Privación de Libertad Santa Elena No. 1, falleció el lunes 13 de abril de 2026.

El Snai confirmó que el privado de la libertad presentó afectaciones en su estado de salud asociadas a una enfermedad hepática preexistente.

"La persona privada de libertad fue atendida inicialmente en el policlínico del centro, donde se activaron de manera inmediata los protocolos de atención y seguridad correspondientes", detalló la entidad.

Así es por dentro la Cárcel del Encuentro

El Snai dijo que cuando se agravó su condición médica, él fue trasladado al Hospital General Liborio Panchana Sotomayor, para ser atendido de forma especializada. Sin embargo, falleció. "Las causas específicas del deceso serán determinadas por las instancias competentes".

¿Quién era?

Charles Suárez estaba recluido en la cárcel del Encuentro debido a su vinculación con el caso TC Televisión. El privado de libertad de 21 años, cumplía su condena en ese centro de reclusión debido a su participación en el atentado e incursión armada contra el canal de televisión, hecho que causó conmoción nacional.

Las autoridades determinaron que el ataque terrorista, ocurrido en enero de 2024, fue perpetrado por Los Tiguerones.