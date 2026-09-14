Agresor de niña en el Guasmo Sur fue trasladado a una cárcel en Esmeraldas

El agresor de una niña en Guasmo Sur luce el uniforme anaranjado en una cárcel de Esmeraldas.

El hombre señalado de agredir físicamente a su hijastra de 9 años en el sector del Guasmo Sur, en Guayaquil, fue trasladado a un centro penitenciario de Esmeraldas, donde cumplirá una pena de 40 días de prisión.

Se trata de Carlos Q., de 32 años, quien fue detenido después de que un video de la brutal agresión se difundiera en redes sociales y provocara indignación y conmoción en Ecuador.

La captura del padrastro del menor ocurrió el sábado 12 de septiembre de 2026. Posteriormente, un juez de Garantías Penales especializado en Violencia de Género resolvió imponerle 40 días de privación de libertad.

Tras la decisión judicial, el hombre fue trasladado hasta la cárcel de Esmeraldas, donde permanecerá durante el tiempo establecido por la autoridad judicial.

El caso se originó tras la difusión de imágenes en las que se observa como Carlos Q. golpea brutalmente y arrastra por el suelo a la menor, mientras familiares observan.

Este caso de maltrato infantil ocurrió la noche del 11 de septiembre de 2026, en la Cooperativa Guayas y Quil 1, en el Guasmo Sur, en Guayaquil.

Tras el ataque a la niña, los vecinos intervinieron y comenzaron a golpear al padrastro. Entonces el hombre abandonó el domicilio.

Luego de que la Policía realice labores investigativas, el Carlos Q. fue localizado y detenido en la avenida de las Américas, frente al Cuartel Modelo, en Guayaquil.