Hombre acusado de golpear brutalmente a una niña fue detenido en Guayaquil

Un hombre fue detenido tras golpear brutalmente a una niña de 9 años en Guayaquil.

Un hombre acusado de agredir violentamente a una niña fue detenido por la Policía en Guayaquil, luego de que un video de la agresión se difundiera en redes sociales este sábado 12 de septiembre.

El hecho ocurrió el 11 de septiembre en el sector del Guasmo Sur. En las imágenes se observa al adulto gritando, golpeando y arrastrando por el suelo a la menor, quien llora y pide ayuda.

Según las primeras investigaciones, el hombre sería la pareja de la madre de la niña. La progenitora también habría sido víctima de maltrato, según datos recabados por la Policía Nacional

En el video se escucha además a una mujer que, mientras ocurre la agresión, pide al hombre que se detenga y dice: “ya déjala”.

Policía detuvo al presunto agresor

Luego de que las imágenes se viralizaran, el ministro del Interior, John Reimberg, informó que la Policía había localizado y detenido al presunto agresor.

El hombre fue trasladado a una unidad judicial, donde se realizará el procedimiento correspondiente y se determinará su situación jurídica.

Activan protección para la niña

Ante el caso, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano (MTDH) activó a sus equipos técnicos de Protección Especial.

Como parte de las primeras acciones, los profesionales realizaron un acercamiento al entorno familiar de la menor para conocer su situación, brindar acompañamiento psicológico e identificar las necesidades de la niña y de la familia que actualmente está a cargo de su cuidado.