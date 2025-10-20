Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Seguridad

Alerta por una balacera en los exteriores del Hospital Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil

Un enfrentamiento armado se registró en los exteriores del hospital Monte Sinaí, provocó pánico entre pacientes y personal médico.

Ventanales del hospital Monte Sinaí quedaron destruidas a causa de los disparos

Redes sociales

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

20 oct 2025 - 17:37

Unirse a Whatsapp

Una balacera se registró, este lunes 20 de octubre del 2025, en los alrededores del Hospital Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil.

Según reportes preliminares, un enfrentamiento armado provocó momentos de pánico entre pacientes, personal médico y moradores del sector.

Los disparos impactaron contra los ventanales del hospital y ocasionaron daños materiales, lo que generó alarma a los pacientes y personal de saludEn redes sociales circulan imágenes de los vidrios rotos. 

  • Esto se sabe sobre la explosión de un vehículo en exteriores de un mall

Por este ataque, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas acordonaron el perímetro de la casa de salud. Decenas de policías y militares se trasladaron a la zona tras la alerta.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido. Y según Expreso el  personal del hospital fue encerrado dentro de las instalaciones hasta que se restablezca la seguridad en la zona.

