Alerta por una balacera en los exteriores del Hospital Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil

Una balacera se registró, este lunes 20 de octubre del 2025, en los alrededores del Hospital Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil.

Según reportes preliminares, un enfrentamiento armado provocó momentos de pánico entre pacientes, personal médico y moradores del sector.

Los disparos impactaron contra los ventanales del hospital y ocasionaron daños materiales, lo que generó alarma a los pacientes y personal de salud. En redes sociales circulan imágenes de los vidrios rotos.

Por este ataque, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas acordonaron el perímetro de la casa de salud. Decenas de policías y militares se trasladaron a la zona tras la alerta.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido. Y según Expreso el personal del hospital fue encerrado dentro de las instalaciones hasta que se restablezca la seguridad en la zona.