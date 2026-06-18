Alias “Topo” y “Patucho Celso” ya fueron extraditados a EE.UU.

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó este jueves 18 de junio de 2026 que Darío Javier Peñafiel Nieto, alias “Topo”, y Celso Miguel Moreira Heredia, alias “Patucho Celso”, fueron extraditados a territorio estadounidense para enfrentar procesos judiciales vinculados a delitos de crimen organizado.

Según explicó el funcionario, ambos fueron requeridos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y ya se encuentran en Nueva York.

La extradición forma parte de los mecanismos de cooperación judicial y de seguridad que mantienen ambos países en la lucha contra estructuras criminales transnacionales.

Cargos en Nueva York: Narcotráfico y tráfico de armas

Durante una declaración a medios de comunicación en Guayaquil, Reimberg señaló que los procesados deberán responder ante la justicia estadounidense por delitos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas, entre otras acusaciones que son investigadas por las autoridades de ese país.

El Ministro indicó que ambos son señalados como integrantes de la estructura criminal de Los Choneros y que los cargos que enfrentan guardan relación con los procesos que también se siguen contra otros miembros de esta organización en Estados Unidos.

Más extradiciones en las próximas semanas

Reimberg adelantó que la salida de alias “Topo” y “Patucho Celso” no será la única. Según afirmó, existen más personas incluidas en una lista de extradiciones que podrían concretarse en las próximas semanas como parte de la estrategia impulsada por el Gobierno.

El funcionario sostuvo que estos procedimientos han sido posibles gracias a la cooperación internacional y al cumplimiento de los requisitos legales establecidos para este tipo de procesos.

Además, señaló que la información que puedan proporcionar los extraditados podría aportar a las investigaciones que se desarrollan en Ecuador y otros países.

Operativos y nuevas acciones de seguridad

El titular del Interior también se refirió a las recientes operaciones contra estructuras criminales y recordó la captura de alias “Javi”, considerado uno de los hombres cercanos al liderazgo de Los Choneros.

Según indicó, se espera que en las próximas horas pueda ser trasladado al país para enfrentar a la justicia ecuatoriana.

Las declaraciones se producen en medio de la implementación de nuevas medidas de seguridad impulsadas por el Gobierno tras la firma del decreto relacionado con el conflicto armado interno.

Las autoridades han anunciado operaciones conjuntas entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional en distintas zonas del país.