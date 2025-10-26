Cae alias 'El Tunco'; Reimberg lo señala por narcotráfico entre Colombia, México y Ecuador

Alias 'El Tunco' fue detenido en Rocafuerte, provincia de Manabí.

Simón Agapo M., alias 'El Tunco', fue detenido en Rocafuerte, provincia de Manabí, según informó este domingo 26 de octubre de 2025 el ministro del Interior John Reimberg.

Según Reimberg, se trata de un objetivo de alto valor, quien fue trasladado inmediatamente a la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil.

"Este sujeto manejaba TODAS las operaciones de narcotráfico entre Colombia, México y Ecuador", señaló Reimberg.

La Policía Nacional halló a alias 'El Tunco' en Rocafuerte, provincia de Manabí. El hombre fue detenido y trasladado por aire desde la Bahía de Caráquez hasta la prisión de máxima seguridad.

Los uniformados realizaron un operativo de inteligencia para detener al hombre. Vestido de naranja fue trasladado a la cárcel donde se definirá su futuro conforme avancen las investigaciones.

Según la Policía Nacional, 'El Tunco', es presunto integrante del grupo de delincuencia organizada 'Los Choneros' y "sería responsable de una muerte violenta ocurrida en Portoviejo".

'El Tunco' es señalado por su supuesto vínculo con el narcotráfico y conexiones internacionales para este negocio ilícito.