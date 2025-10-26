Operación de España y Portugal desarticula red de trata que captaba mujeres en Sudamérica

Una operación de autoridades de España y Portugal desarticularon red de trata sexual de mujeres.

Una operación conjunta de la policía española y portuguesa desarticuló una red internacional que captaba mujeres en Sudamérica para explotarlas sexualmente en España, una operación que permitió liberar a ocho de sus víctimas.

Además, tres personas fueron detenidas, entre ellas los líderes de la organización, que dirigían el negocio desde la región portuguesa de Faro, según informan las fuerzas de seguridad españolas que han participado en la misma.

Bautizada como 'Aurelia-Belona', la operación se desarrolló el pasado 7 de octubre con registros simultáneos en las localidades españolas de Lleida (noreste), Tudela (norte) e Irún (norte) y en Faro (Portugal), en los que, además de liberar a las víctimas, se incautaron 3 800 euros en efectivo, documentación, dispositivos electrónicos, marihuana y munición.

En Portugal, los detenidos también están acusados de tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas.

Las investigaciones comenzaron en 2024, cuando se detectó a una red criminal que no solo captaba a mujeres en situación de vulnerabilidad en Sudamérica, sino que en algunos casos lo hacía a través de estructuras paramilitares.

Una de las víctimas fue trasladada por varios países asiáticos antes de llegar a España, donde siguió siendo explotada en distintos puntos del país.

Los agentes lograron identificar a los cabecillas: una pareja de nacionalidad española y colombiana afincada en Portugal, desde donde coordinaban los traslados y el control de las mujeres. La tercera persona detenida actuaba desde el país vecino y era la encargada de controlar a las víctimas ya en territorio español.

Las ocho mujeres rescatadas —de distintas nacionalidades sudamericanas— están recibiendo atención especializada y están bajo protección conforme a los protocolos de lucha contra la trata de seres humanos.

Un juzgado de Barcelona ya ha decretado prisión provisional para los tres arrestados.