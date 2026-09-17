Allanan centro nocturno clandestino en Urdesa y hallan dinero, licor y juegos de azar

Durante el allanamiento en Urdesa, las autoridades encontraron habitaciones acondicionadas, dinero en efectivo, licor y espacios destinados a juego.

El operativo se realizó tras tres meses de investigaciones. Diez mujeres de nacionalidad china y un hombre fueron encontrados dentro del inmueble.

Un inmueble que funcionaba como un centro nocturno clandestino fue allanado en Urdesa Central, en el norte de Guayaquil, la mañana del 15 de septiembre de 2026. En el lugar, las autoridades encontraron habitaciones acondicionadas, dinero en efectivo, bebidas alcohólicas y espacios destinados a juegos de azar.

ALLANAN PROSTÍBULO EN URDESA

Durante la intervención, agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Intendencia del Guayas localizaron a diez mujeres de nacionalidad china y un hombre.

Según las autoridades, las mujeres presuntamente ofrecían servicios sexuales, mientras que una persona de nacionalidad venezolana habría estado encargada de controlar el acceso al establecimiento.

Además, se detectaron posibles irregularidades en los pasaportes de las extranjeras y una de las personas presentes registraba una alerta de Interpol.

Había habitaciones de lujo y un bingo clandestino

En el inmueble también se encontraron equipos de sonido, cajas de cigarrillos, botellas de licor, fajos de dinero y mesas utilizadas para juegos de azar.

El gobernador del Guayas, José Arévalo, informó que en el lugar también habría funcionado un bingo clandestino.

El establecimiento fue clausurado y los indicios quedaron bajo investigación para determinar las actividades que se desarrollaban allí y establecer posibles responsabilidades.