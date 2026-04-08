Armados atacan con armas de fuego a policías en Ecuador tras evadir control

Personas armadas atacaron a la Policía luego de intentar evadir un control.

Personas armadas atacaron a policías luego de intentar evadir un operativo en la vía Juncal, en la provincia de Carchi. Los agentes ejecutaron allanamientos los días martes 7 y miércoles 8 de abril de 2026.

De acuerdo con la Policía Nacional, los enfrentamientos dejaron una persona fallecida y otras ocho fueron detenidas. Las autoridades señalaron a estas personas como miebros de una estrucutra delictiva dedicada al tráfico de drogas.

En medio del operativo en la vía Juncal, los detenidos intentaron evadir a las autoridades y se dio un enfrentamiento armado en el que uno de los armados murió.

Luego de ese enfrentamiento en el lugar fueron detenidas cinco personas, identificadas como:

Leodan P.

Harol P.

Jonathan P.

Milver P.

Jhon P.

Como parte del mismo hecho, la Policía llevó a cabo allanamientos en Tulcán durante la madrugada de este miércoles. Allí se detuvo a otras tres personas, identificadas como:

Nacira A.

Darwin M.

Milena M.

La Policía precisó que llevó a cabo investigaciones por dos años para determinar que este grupo delictivo "estaría involucrado en el transporte de sustancias sujetas a fiscalización hacia la costa ecuatoriana".

Asimismo, la institución añadió que estas personas son señaladas por su presunta participación en otros operativos en los que se decomisaron más de 450 kilogramos de cocaína.

En los allanamientos tras el ataque la Policía decomisó dos armas de fuego, 257,478 kilos de droga, 12 celulares, seis radios de comunicación, cuatro vehículos, seis motocicletas y dinero en efectivo.

Las autoridades detallaron que esta modalidad delictiva de ocultar y trasladar droga en vehículos ya se había identificado con anterioridad.

En 2024 fueron detenidas dos personas con 199,618 kilos de cocaína. Y en 2025 fueron aprehendidos otros cuatro con 257,478 kilos de cocaína.