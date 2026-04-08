Christian 'Diablito' Lara a prisión preventiva por presunto robo en Quito

Una jueza dictó prisión preventiva contra el exfutbolista y exseleccionado de Ecuador, Christian 'Diablito' Lara, tras ser detenido por el presunto robo en un local del sur de Quito.

La magistrada tomó esa decisión durante una audiencia de calificación de flagrancia que se realizó en la Unidad Judicial Penal de Quitumbe, este miércoles 8 de abril de 2026. Todos fueron procesados por presunto robo agravado.

Lara fue detenido junto a otras tres personas presuntamente implicadas en el robo en un local de tecnología en el sur de la capital.

La Policía informó que tras la alerta del ECU 911, personal que patrullaba el sector llegó al lugar y se logró frustrar el robo. Además, aseguraron que se brindó atención médica a los empleados, quienes habrían sido sometidos por los sospsechosos.

Pablo Lastra, jefe del Distrito Eloy Alfaro, informó que hubo un cruce de balas entre los uniformados y los sospechosos. Aseguró que no hubo personas heridas.

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La Policía decomisó: dos armas de fuego, un minifusil, alimentadoras y casquillos. El vehículo también ingresará en cadena de custodia.

Según las investigaciones, de los cuatro detenidos, tres registran antecedentes penales por robo y tenencia de armas.

Sobre el exfutbolista, la Policía indicó que era quien conducía el vehículo sin placas en el que llegaron los implicados en el delito. En el momento de la detención se encontraba dentro del automotor, sobre la avenida Maldonado.