Adolescentes desaparecidos son hallados calcinados en Manabí

Dos cuerpos calcinados dentro de un vehículo en el cantón Montecristi

Los dos cuerpos fueron encontrados la noche del jueves 7 de mayo dentro de un automóvil incendiado en el sector de Los Bajos, en Manabí. Las víctimas habían sido reportadas como desaparecidas en Manta.

La Policía confirmó el hallazgo de dos adolescentes sin vida al interior de un vehículo calcinado en el cantón Montecristi.

Las víctimas fueron identificadas como Mikel Huerta y Jean Pierre Leones. Ambos habían sido reportados como desaparecidos hace pocos días en Manta, según información difundida por las autoridades.

Habitantes del sector alertaron sobre un automóvil envuelto en llamas y completamente destruido por el fuego.

Adolescente desaparecido en Manabí Ministerio del Interior

Tras recibir la llamada de emergencia, unidades policiales y equipos de criminalística acudieron al sitio para realizar las primeras inspecciones.

Adolescente desaparecido en Manabí Ministerio del Interior

Investigación por el hallazgo en Montecristi

Durante la revisión del vehículo, agentes confirmaron la presencia de dos cuerpos calcinados en el interior del automotor.

Personal de medicina legal realizó el levantamiento de los restos biológicos bajo medidas de seguridad y los trasladó hasta el centro forense.

El reporte policial señala que las víctimas presentaban signos de violencia y estaban maniatadas. En la escena también se recopilaron indicios balísticos y químicos como parte de las investigaciones.

Operativos y revisión de cámaras de seguridad

Las unidades especializadas analizan cámaras de videovigilancia ubicadas en las rutas de acceso al sector para determinar el recorrido realizado por el vehículo antes del hallazgo.

Mientras avanzan las investigaciones, personal de la Dinased mantiene operativos en zonas.