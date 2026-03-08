José Julio Neira se reúne con Marco Rubio por lucha contra la minería ilegal y corrupción

La tarde de este domingo 8 de marzo el secretario de Integridad Pública del Ecuador, José Julio Neira, informó que mantuvo un encuentro con el secretario de Estados de Estados Unidos, Marco Rubio, en el marco de la visita oficial que realiza el presidente Daniel Noboa al país norteamericano.

Neira indicó que en la cita se abordaron temas sobre la lucha contra la minería ilegal y el combate a la corrupción en nuestra región, en el marco de la cumbre que mantuvo Noboa con el presidente Donald Trump y otros líderes de la región.

En su mensaje Neira sostiene que el Gobierno de Ecuador está comprometido con enfrentar estas amenazas que debilitan nuestras instituciones y financian estructuras criminales.

La víspera, el Primer Mandatario indicó en su cuenta de X, que "Durante demasiado tiempo las mafias creyeron que América era su territorio. Que podían cruzar fronteras, mover droga, armas y violencia sin consecuencias. Ese tiempo se les ha acabado".

Estados Unidos se ha convertido en un socio clave para Ecuador en la "guerra" que el presidente Noboa declaró desde inicios de 2024 contra las bandas criminales, a las que catalogó de "terroristas" por ser las causantes de la peor crisis de violencia de la historia del país, a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios.

La nación norteamericana también catalogó como "terroristas" a Los Lobos y a Los Choneros, los dos grupos criminales más grandes y violentos de Ecuador.