Asesinato en paso elevado de Guayaquil provocó cierre de la vía y caos vehicular
Una persona fue asesinada mientras se movilizaba en una moto sobre el paso elevado de la avenida Pedro Menéndez Gilbert y Plaza Dañín.
Una fuerte congestión vehicular se registró en la avenida Pedro Menéndez Gilbert tras un hecho de violencia en Guayaquil.
ATM
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Actualizado:
01 ago 2026 - 20:03
Una persona fue asesinada con arma de fuego mientras se movilizaba en una motocicleta sobre el paso elevado de la avenida Pedro Menéndez Gilbert y Plaza Dañín, en Guayaquil.
Este hecho de violencia alteró la movilidad en el norte de la urbe, la tarde de este sábado 1 de agosto de 2026, pues hubo un cierre temporal de la circulación vehicular mientras se realizaba el levantamiento del cuerpo y la recopilación de evidencias.
Según información preliminar, la víctima se movilizaba aparentemente en una motocicleta cuando fue atacada sobre el paso a desnivel, en el sentido que conecta el centro con el norte de la ciudad.
Tras la alerta, al sitio acudieron unidades de la Policía Nacional, una ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), quienes coordinaron el cierre de la vía mientras se desarrollaban las pericias.
El procedimiento obligó a cerrar temporalmente el paso elevado, lo que ocasionó fuerte congestión vehicular en la zona. A través de sus canales oficiales, la ATM informó que se registraba un "alto flujo de vehículos debido a las diligencias policiales".
Hasta aproximadamente las 15:40, el tránsito permaneció suspendido a la espera del arribo del vehículo de Medicina Legal, encargado del levantamiento del cuerpo.
A las 16:50, la ATM confirmó que las labores de la Policía concluyeron y que la circulación fue rehabilitada de manera progresiva en el paso a desnivel de la avenida Pedro Menéndez Gilbert y Plaza Dañín.
Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas del crimen e identificar a los responsables del ataque armado.
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