Asesinato en paso elevado de Guayaquil provocó cierre de la vía y caos vehicular

Una fuerte congestión vehicular se registró en la avenida Pedro Menéndez Gilbert tras un hecho de violencia en Guayaquil.

Una persona fue asesinada con arma de fuego mientras se movilizaba en una motocicleta sobre el paso elevado de la avenida Pedro Menéndez Gilbert y Plaza Dañín, en Guayaquil.

Este hecho de violencia alteró la movilidad en el norte de la urbe, la tarde de este sábado 1 de agosto de 2026, pues hubo un cierre temporal de la circulación vehicular mientras se realizaba el levantamiento del cuerpo y la recopilación de evidencias.

Según información preliminar, la víctima se movilizaba aparentemente en una motocicleta cuando fue atacada sobre el paso a desnivel, en el sentido que conecta el centro con el norte de la ciudad.

Tras la alerta, al sitio acudieron unidades de la Policía Nacional, una ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), quienes coordinaron el cierre de la vía mientras se desarrollaban las pericias.

El procedimiento obligó a cerrar temporalmente el paso elevado, lo que ocasionó fuerte congestión vehicular en la zona. A través de sus canales oficiales, la ATM informó que se registraba un "alto flujo de vehículos debido a las diligencias policiales".

Hasta aproximadamente las 15:40, el tránsito permaneció suspendido a la espera del arribo del vehículo de Medicina Legal, encargado del levantamiento del cuerpo.

A las 16:50, la ATM confirmó que las labores de la Policía concluyeron y que la circulación fue rehabilitada de manera progresiva en el paso a desnivel de la avenida Pedro Menéndez Gilbert y Plaza Dañín.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas del crimen e identificar a los responsables del ataque armado.