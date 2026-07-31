Hombre fue asesinado al llegar a la entrada a una urbanización en Guayaquil este viernes

Un hombre fue asesinado en el ingreso a una de los proyectos habitacionales de la urbanización Puerto Azul.

Un hombre fue asesinado en el interior de uno de los proyectos habitacionales de la urbanización Puerto Azul, en la vía a la Costa, en el noroeste de Guayaquil.

El hecho violento ocurrió la tarde de este viernes 31 de julio de 2026. La esposa de la víctima presencio el crimen que causó conmoción en redes sociales.

El crimen ocurrió el momento en el que el hombre se bajaba de su vehículo, cuando fue interceptado por hombres armados que le dispararon a quemarropa hasta ocasionarle la muerte.

La víctima fue identificado como Pedro Pablo C. En el momento del ataque, su esposa llegaba también a la urbanización y presenció el crimen. Al observar lo ocurrido, el conductor que la acompañaba intentó auxiliarlo, pero resultó herido.

Tras la huida de los atacantes, la mujer trasladó a su pareja hasta una casa de salud, donde los médicos confirmaron que ya no tenía signos vitales.

La urbanización colabora con la Policía

La administración de la urbanización Puerto Azul se pronunció tras el hecho violento e informó que colaboran con la investigación.

En un comunicado informaron que el ataque ocurrió en las calles Matilde Slavador y Santistevan, dentro de la urbanización privada.

Asimismo indicó que se entregó a la Policía Nacional el acceso a todas las cámaras de seguridad del lugar para obtener pistas sobre el crimen.